В Минпросвещения рассказали о статистике по заболевшим COVID-19 в школах

https://static.news.ru/photo/5ee698c8-0f17-11eb-97d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Мы видим управляемую модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей, — цитирует его РИА Новости.

Глушко также уточнил, что количество находящихся на карантине школ «это мизер, это меньше, по сути, даже погрешности арифметической, потому что это 0,28%».

Он добавил, что иногда на карантин уходят не школы, а отдельные классы. Причём это происходит чаще из-за болезни не учеников, а педагогов. Сами школьники болеют редко, наблюдаются только единичные случаи.

Как писал NEWS.ru, группа подростков в Киеве устроила погром в трамвае из-за требования надеть медицинские маски из-за мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили очевидцы, конфликт перерос в акт вандализма после того, как услышав требование надеть маски, они отказались и начали избивать кондуктора, а потом выбили окна в общественном транспорте. Досталось и пассажиру, который также попросил ребят использовать средства индивидуальной защиты. Его и вовсе покусали и даже пытались задушить.