В Минпросвещения рассказали о начале учебного года в традиционном формате

https://static.news.ru/photo/0000b966-daff-11ea-8d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В российских школах новый учебный год стартует 1 сентября в традиционном формате, следует из сообщения Минпросвещения РФ.

1 сентября в школах страны должны начаться уроки в традиционном формате с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов, — говорится в сообщении ведомства, передаёт RNS.

Согласно данным на 10 августа, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 5118 — до 892 654. Всего за весь период пандемии в стране излечились от заболевания 696 681 человек, число летальных исходов достигло 15 001.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре 2021 года в школах России начнут внедрять новую систему аттестации учителей, а также введут новые должности и квалификационные категории: учитель-методист и учитель-наставник.

По мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, все эти нововведения создадут условия для непрерывного профессионального развития педагогов и повысят престиж профессии.