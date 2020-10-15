В Минпросвещения назвали число школ на карантине

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Медики в честь Всемирного дня мытья рук, который ежегодно празднуется 15 октября с 2008 года, рассказали о том, каких болезней можно избежать, если регулярно мыть руки с мылом.

Болезни, которые возникают из-за немытых рук, — это конъюнктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллёз, сальмонеллёз, гельминтоз и лямблиоз. Все эти недуги можно назвать болезнями немытых рук. Иначе говоря, их вполне можно...