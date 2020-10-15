В Минпросвещения назвали число школ на карантине

По данным министерства просвещения РФ на 14 октября, число школ, ушедших на карантин из-за коронавируса, за день выросло со 103 до 115. Это составляет 0,29% от всего количества российских школ. Кроме того, на карантин закрыты 0,86% классов в школах РФ.
В 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ.
Как писал NEWS.ru, эпидемиологическая ситуация в российских школах управляема и находится под контролем, сообщил ранее первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. В течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8 392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.