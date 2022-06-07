В Минобрануки рассказали о будущем бакалавриата и магистратуры в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключение российских вузов из Болонской системы образования никак не повлияет на предстоящую приемную кампанию 2022/2023 учебного года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Как отметили в ведомстве, набор на бакалавриат и магистратуру будет открыт, как и планировалось задолго до заявления болонской группы.

Будущее национальной системы высшего образования за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Важно не зажимать искусственно возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре, а дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована для экономики и даже конкретной отрасли, — говорится в заявлении.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», что все российские вузы исключили из Болонской системы образования. При этом он подчеркнул, что «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».

Ранее ведущий телепрограммы «Умники и умницы» профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал NEWS.ru новость о выходе российских вузов из Болонской системы. По его словам, в ней был положительный момент, потому что люди для полного образования учились шесть лет, а не пять. В то же время главным недостатком Болонской системы Вяземский считает систему оценок.