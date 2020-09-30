В Минобороны перечислили особенности осеннего призыва в связи с пандемией

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Осенний призыв на военную службу пройдёт с 1 октября во всех 85 субъектах Российской Федерации, все мероприятия будут проведены с соблюдением ряда мер безопасности в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, информировало Минобороны РФ.

Так, всех во военных комиссариатах созданы запасы медикаментов, продовольствия и медицинского оборудования. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, защитными масками, бактерицидными лампами и средствами для дезинфекции. Все прибывающие в военные комиссариаты сотрудники, посетители и призывники будут проходить термометрию на специальных медицинских постах. При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только автотранспорт, прошедший дезинфекционную обработку, сообщает военное ведомство.

На сборных пунктах будут тестировать на коронавирус не только призывников, но и прибывающих за ними представителей воинских частей. При убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и антисептиками на весь путь следования. В залах ожидания вокзалов и аэропортов призывников будут размещать изолированно. Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов и аэропортов в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей. Перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено.

По прибытии в воинскую часть военнослужащие проведут на карантине две недели. Для изоляции заболевших респираторными заболеваниями в комиссариатах и военных частях выделены отдельные помещения.

Всего планируется призвать и направить для прохождения военной службы 128 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы в армии наблюдается в России в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК). По её данным, число подобных преступлений против военной службы увеличилось в 1,7 раза.