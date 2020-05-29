В Минкомсвязи прокомментировали внесение СМИ в список пострадавших отраслей

https://static.news.ru/photo/c7904620-a1a4-11ea-ba3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что включение СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, важно в первую очередь для небольших изданий.

По его словам, в период пандемии СМИ понесли существенные экономические потери из-за «серьёзного проседания по рекламе». Волин отметил, что продажи печатных СМИ за последние два месяца сильно сократились.

И теперь у СМИ появится возможность, соответственно, воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса, и прежде всего это очень важно для небольших и средних редакций, это прежде всего региональные СМИ, — передаёт его слова РИА Новости.

Волин также отметил важную роль средств массовой информации в период распространения коронавируса. По его словам, во время пандемии COVID-19 «спрос на традиционные СМИ был крайне велик».

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.