В МИД призвали россиян отложить поездки за границу

https://static.news.ru/photo/8393d382-1f68-11eb-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует отложить необязательные поездки за рубеж, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ведущие эксперты в области здравоохранения еще прошедшей весной высказывали опасения относительно второй, куда более мощной волны COVID-19, которая в соответствии с их анализом должна была наступить этой осенью. Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы, — сказала она.

По её словам, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает «стремительно ухудшаться», а центром распространения коронавируса стала Европа, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент россияне могу летать прямыми рейсами только в некоторые страны, однако с пересадкой в этих государствах можно отправиться по многим направлениям, если принимающая сторона не ограничивает въезд для граждан РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ заявили о перегруженности медицинской системы из-за пандемии, поскольку врачи тоже заболевают. Кроме того, существует дефицит кадров.