В МГУ проводят проверку после травли студента за патриотические взгляды Декан Журфака МГУ Вартанова заявила о проведении этической проверки в адрес студентов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Декан факультета журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова Елена Вартанова заявила о проведении этической проверки в адрес студентов, которые травили учащегося Степана Антропова за его патриотические взгляды. В разговоре с Readovka она отметила, что ее расстроило поведение студентов, которые причастны к буллингу.

Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим, — заявила Вартанова.

Вартанова считает, что агрессии в университете и современной журналистике не место. Декан отметила, что в данный момент на факультете выясняют, «что было нарушено», а также проверяют авторство публикаций в соцсетях. Она уточнила, что этим занимается этическая комиссия журфака. В данный момент, сообщила Вартанова, не ясно, нужно ли переводить данный вопрос в юридическую сферу.

Напомним, что патриотическую акцию Антропов устроил на главной лестнице журфака после митинга-концерта «Своих не бросаем». Студент устроил фотосессию в футболке с символом Z и флагом ЛНР, которым размахивал в течении пяти минут. В этот момент над ним посмеивались и делали недовольные лица другие учащиеся на факультете.

После этого однокурсники Антропова начали обсуждать его поступок в соцсетях. Они обвинили молодого человека в том, что он якобы выступил «от лица всего факультета», чем «оскорбил других студентов» журфака МГУ.

Ранее детский психолог Светлана Котова рассказала, что дети, которые с ранних лет воспитываются при помощи физической силы со стороны родителей, в будущем воспринимают агрессию как нормальный стиль общения между людьми. По ее словам, умение строить отношения, общаться на общечеловеческих принципах должно закладываться родителями именно в семье. Если ребенка бьют, унижают и третируют с самого детства, то он будет вести себя абсолютно так же с другими.