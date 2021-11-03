В МГУ с 8 ноября начнутся очные занятия с частичной удалёнкой

Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова с 8 ноября возвращается к очным занятиям. Правда, отмечается, что частично будет применяться дистанционная форма обучения. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации на определённых факультетах учебный процесс будет переведён на электронное обучение.

Ранее стало известно, что Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по допуску студентов на очные лекции только по QR-кодам. Об этом сообщил председатель совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев. По его словам, это делается для того, чтобы избежать введения более жёстких мер.

Известно, что Московский городской педагогический университет с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только по QR-коду. МГПУ стал первым вузом, который ввёл такую практику в России.