В мессенджере Telegram произошли сбои

https://static.news.ru/photo/7e8d7acc-ff20-11ea-8b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи сообщили о сбое в Telegram. Проблемы с мессенджером наблюдаются в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, на Украине, а также в странах Европы и в Малайзии.

Как сообщает сайт Downdetector, у 84% пользователей возникли проблемы с подключением. Российские пользователи фиксируют перебои в отправке сообщений, у них также не подгружаются фото- и видеоматериалы.

При этом 72% пользователей заявили, что вовсе не могут подключиться.

Аналогичные массовые сбои в Telegram произошли 21 и 19 сентября. Тогда пользователи также пожаловались на проблемы с подключением и отправкой сообщений.

Ранее компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах с операционной системой Windows, проявившихся после последнего обновления. Речь идёт о системном обновлении KB4571756. После его установки пользователи стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и сбои в меню «Пуск». У некоторых людей после апдейта появляется так называемый синий экран смерти — сообщение о критической ошибке, останавливающей работу системы. Специалисты Microsoft отметили, что компания признаёт актуальные проблемы и активно работает над их исправлением, писал NEWS.ru.