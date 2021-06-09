В мэрии обратились к москвичам из-за роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/92738022-c932-11eb-a641-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с обращением к жителям столицы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе. Она попросила соблюдать ограничительные меры, передаёт РБК.

Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, — сказала она.

По её словам, сейчас москвичи не соблюдают требования, что, по мнению эпидемиологов, стало причиной роста заболеваемости. Она отметила, что, так как власти не планируют вводить локдаун, основная нагрузка ложится на медиков.

В этом году у нас есть возможность защитить себя и своих близких от этого страшного заболевания — каждый может сделать прививку, — заключила она.

В целом по России суточный рост заболеваемости COVID-19 впервые с начала марта превысил 10 тысяч случаев. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил это тем, что летом граждане становятся гораздо мобильнее, чем в зимний период, а также активнее общаются друг с другом. Он призвал россиян прививаться, чтобы уберечь себя и своих близких.

Мэр Москвы Сергея Собянин заявил о сложной эпидемиологической ситуации. Власти города собираются открывать новые больницы для заражённых, однако не планируют вводить локдаун.