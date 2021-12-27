В мэрии Москвы рассказали о борьбе с фиктивной вакцинацией

В Москве зафиксированы случаи фиктивной вакцинации, но они единичные, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости. Она добавила, что власти стараются минимизировать количество таких случаев, для этого в прививочных пунктах организованы системы контроля.

Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно. <...> Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые, — сказала Ракова.

Она добавила, что во всех прививочных пунктах работают сотрудники МФЦ, которые вносят данные о человеке, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.

У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведём такую работу, — подчеркнула заммэра.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что Россия должна за полгода достигнуть коллективного иммунитета в 80%. По его словам, в случае затягивания процесса иммунизации населения на более длительный срок эффекта не будет. 23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что в России переживают о низком уровне вакцинации. По словам российского лидера, сейчас уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 59,4%.