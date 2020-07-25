В МЧС рассказали как вести себя, попав в обратное течение в море

https://static.news.ru/photo/a6bfb54e-ce44-11ea-af23-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Обратные течения в море являются угрозой для отдыхающих, так как их обычно не видно. Специалисты МЧС объяснили, как надо действовать человеку, которого относит от берега.

Обратные течения возникают между незаметными с берега отмелями в море. Во время прилива волны, накатывающие на берег, попадают в это пространство, так образуется поток в сторону открытого моря. Попав в него, не надо пугаться, объяснили спасатели.

Пусть оно несёт вас. Скоро вы почувствуете, что скорость течения заметно снизилась, после чего можно поворачиваться и плыть вдоль берега, пока не появится возможность выбраться из течения, — посоветовали в МЧС.

Похожим образом нужно действовать и в реке: не надо тратить силы, пытаясь бороться с течением, вместо этого следует в потоке воды двигаться по диагонали, направляясь к ближайшему участку берега, передаёт ТАСС.

Тем, кто совсем не умеет плавать, но оказался в водоёме, нужно продержаться до прибытия помощи и при этом не тратить энергию.

При этом можно лечь на воду лицом вниз, широко раскинув руки, и дышать как можно глубже и реже. Таким образом, будет затрачиваться меньше энергии, — добавили в ведомстве.

Также можно двигать ногами, как во время езды на велосипеде, совершать движения руками по воде или сгибать обе ноги одновременно, разводя колени в стороны, а после резко распрямлять их.

NEWS.ru писал ранее, что бортпроводницы рассказали пассажирам, как обезопасить себя при возникновении нештатных ситуаций на борту воздушного судна.