В Ливии назвали конфискацию валюты посягательством на деньги народа

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В Центральном банке Ливии считают, что конфискация напечатанных в РФ динаров на Мальте является посягательством на деньги и права ливийского народа.

То, что сделала Мальта, конфисковав их, является посягательством на деньги ливийского народа и его права, и эти средства должны быть освобождены, — цитирует ТАСС источник в восточном Центробанке Ливии.

При этом отмечается, что процедуры, которые были приняты для печати этих средств в России, являются обоснованными в соответствии с ливийскими законами. Речь идет о сумме в $1,1 млрд.

Соглашение между Россией и ЦБ Ливии, расположенном в Эль-Байде было заключено для того, чтобы покрыть недостаток финансовой ликвидности для ливийских граждан на востоке. В США утверждают, что единственный легитимный Центробанк Ливии находиться в городе Триполи.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году со свержения режима Муаммара Каддафи, многолетним сторонником которого был Хафтар. В 2014 году фельдмаршал попытался провести госпереворот, чтобы отстранить от власти исламистов. В стране прошли выборы, после которых возобновился военный конфликт между политическими конкурентами за власть над Ливией.

Как писал NEWS.ru, правительство Мальты в пятницу, 29 мая, изъяло партию ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми. По версии США, заказчиком печати валюты выступил не Центральный банк Ливии, а некая нелегитимная организация.