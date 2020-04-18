В Ленобласти закрывается СИЗО «Горелово»

https://static.news.ru/photo/449309d0-818b-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный изолятор № 6 «Горелово» в Ленинградской области, заключённые которого неоднократно сообщали о пытках, закрылся.

Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на члена Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Анну Оснач. По её словам, информацию о закрытии подтвердил начальник СИЗО Николай Пейголайнен.

На данный момент в «Горелово» остаются только пациенты с туберкулёзом. Всех остальных заключённых переводят в СИЗО «Кресты». По словам Оснач, перевозка заключённых началась полтора месяца назад.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заключённые в российских тюрьмах в надлежащей степени защищены от коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.