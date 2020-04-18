В Ленобласти закрывается СИЗО «Горелово»

Следственный изолятор № 6 «Горелово» в Ленинградской области, заключённые которого неоднократно сообщали о пытках, закрылся.
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На данный момент в «Горелово» остаются только пациенты с туберкулёзом. Всех остальных заключённых переводят в СИЗО «Кресты». По словам Оснач, перевозка заключённых началась полтора месяца назад.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заключённые в российских тюрьмах в надлежащей степени защищены от коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
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