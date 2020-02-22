Рыбаки проигнорировали запрет выходить на лёд в Ленинградской области, три человека утонули. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Отмечается, что инцидент произошёл на озере Вишневского в посёлке Красносельский Выборгского района. Спасателей вызвали очевидцы трагедии. На место немедленно выехали спасательные подразделения в количестве шести человек и двух единиц техники.
По прибытию из водоема были извлечены тела трёх человек, — говорится в сообщении.
В МЧС ещё раз напомнили, что в области запрещено выходить на лёд и призывает соблюдать осторожность вблизи водоемов.
NEWS.ru сообщил, что пресс-служба МЧС России опубликовала предупреждение об опасности выхода на лёд столичных водоёмов.
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