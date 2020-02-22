https://static.news.ru/photo/33fef676-5592-11ea-84e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 47.mchs.gov.ru

Рыбаки проигнорировали запрет выходить на лёд в Ленинградской области, три человека утонули. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что инцидент произошёл на озере Вишневского в посёлке Красносельский Выборгского района. Спасателей вызвали очевидцы трагедии. На место немедленно выехали спасательные подразделения в количестве шести человек и двух единиц техники.

По прибытию из водоема были извлечены тела трёх человек, — говорится в сообщении.

В МЧС ещё раз напомнили, что в области запрещено выходить на лёд и призывает соблюдать осторожность вблизи водоемов.

NEWS.ru сообщил, что пресс-служба МЧС России опубликовала предупреждение об опасности выхода на лёд столичных водоёмов.