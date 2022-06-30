В ЛДПР с сарказмом отнеслись к флагу ЛГБТ у посольства США ЛДПР: поднимая флаг ЛГБТ, в посольстве США согласились, что именно так их называют россияне

Фото: NEWS.ru

Поднимая радужный флаг ЛГБТ-сообщества над зданием посольства, американцы «продемонстрировали согласие с тем, как их в частных разговорах называет большинство жителей России», заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы партии ЛДПР Александр Дюпин. Таким образом он прокомментировал соответствующие акции дипмиссий США и Великобритании в Москве.

Полагаю, что американцы этим жестом просто продемонстрировали согласие с тем, как их в частных разговорах называет большинство жителей России, — добавили в ЛДПР.

Накануне посольство США в РФ вывесило радужный флаг «в знак солидарности с сообществом ЛГБТ и их борьбой за равные права», рассказав об этом в своем Telegram-канале. Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон стремится к миру, «в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто». Позже URA.ru сообщило, что в след за посольством США, радужный флаг вывесили представители британской дипмиссии в Москве.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что в посольстве России в США нужно вывесить флаги ЛНР и ДНР. Также депутат отметил, что нужно в срочном порядке вызвать послов США и Великобритании на «ковер».