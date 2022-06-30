Посольство США в Москве вывесило радужный флаг Посольства США и Британии в Москве вывесили радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества

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Посольство США в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что вывесило радужный флаг «в знак солидарности с сообществом ЛГБТ и их борьбой за равные права». Подчеркивается, что Соединенные Штаты стремятся к миру, «в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто». Позже агентство URA.RU написало, что вслед за американским посольством радужный флаг вывесили представители британской дипмиссии в Москве.

В Месяц гордости мы чествуем их и вновь обязуемся бороться с дискриминацией и другими препятствиями, которые стоят на пути всеобщего прогресса, — пишет посольство США.

Дипломаты также заявили, что у представителей нетрадиционного сообщества «есть право жить среди обычных людей, которые должны принимать их такими, какие они есть».

Накануне президент США Джо Байден во время своего очередного выступления рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу. Он отметил, что в его администрации много представителей этого движения, чем не могли похвастаться его предшественники.