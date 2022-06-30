Милонов предложил идеальную месть для посольства США после ЛГБТ-акции

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В посольстве России в США нужно вывесить флаги ЛНР и ДНР, так как это будет «идеальной местью» для организаторов ЛГБТ-акции у дипведомства, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он считает, что нужно в срочном порядке вызвать послов США и Великобритании «на ковер».

Я предлагаю спроецировать световую инсталляцию на стену посольства США, причем инсталляция эта должна быть в виде флагов ДНР и ЛНР. В свою очередь нужно в срочном порядке вызывать послов США и Лондона «на ковер» и требовать объяснить суть содеянного. Также нужно вывесить в посольстве России в США флаги ЛНР и ДНР, чтобы они там все своей желчью радужной захлебнулись, — отметил Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Ранее посольство США в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что вывесило радужный флаг «в знак солидарности с сообществом ЛГБТ и их борьбой за равные права». Подчеркнуто, что Соединенные Штаты стремятся к миру, «в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто». Позже агентство URA.RU написало, что вслед за американским посольством радужный флаг вывесили представители британской дипмиссии в Москве.