В ЛДПР оценили видео с избиением человека в футболке партии

В ЛДПР прокомментировали появившийся в Сети видеоролик, в котором молодого человека избивают и заставляют извиняться на камеру за то, что он носит футболку с логотипом партии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ролике видно, что молодой человек стоит на коленях, а рядом с ним двое людей, один из которых в тельняшке. Они в грубой форме требуют от него снять футболку с символикой ЛДПР, бьют по голове и хватают за волосы.

В пресс-службе партии заявили , что видео является «очевидным фейком» и предвыборной подделкой. На дальнейшие вопросы журналистов в ЛДПР отвечать не стали.

Ранее в КПРФ оценили появление в Интернете фото и видео скопинского маньяка Виктора Мохова в одежде с символикой партии. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал это чёрным пиаром. По его словам, противники партии прибегают к таким методам, когда у них нет аргументов, и не исключено появление в дальнейшем других подобных провокационных материалов.