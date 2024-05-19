Пять львят родились в крымском сафари-парке «Тайган»

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В крымском сафари-парке «Тайган» родились пять детенышей льва, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. По его словам, мать малышей — рыжая африканская львица — от них отказалась.

У львицы родились пять львят. Но, к сожалению, мама от них отказалась, — сказал Зубков.

Сотрудники зоопарка забрали детенышей и теперь сами их выкармливают и заботятся. Зубков подчеркнул, что отцом львят стал белый лев. Также за последние сутки в сафари-парке родились два детеныша гамадрил и один ослик.

Ранее Московский зоопарк показал видео с манулом Тимофеем, который прильнул к вольеру, положив лапки на стекло и оставив следы. Животное сначала пристально смотрело на сотрудника зверинца, а затем застенчиво убежало. В зоопарке рассказали, что дикий кот в этот момент был после сна.

На кадрах можно заметить, что зрачки Тимофея при дневном свете сузились до полоски, из-за чего желто-зеленый цвет глаз стал отчетливее. После «съемок» он убежал к игрушечным пандам, которые стоят у стены его вольера.

Ленинградский зоопарк опубликовал видео, на котором тигр Зевс принимает водные процедуры на солнце. На кадрах полосатый хищник «придерживает» лапой струю фонтана и подставляет под нее шею. В этот момент зверь немного щурится.