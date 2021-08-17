В крымском парламенте назвали украинский саммит актом агрессии

Саммит «Крымская платформа», который украинские власти собираются провести 23 августа, представляет собой акт дипломатической агрессии. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. Его слова приводит РИА Новости.

«Крымская платформа», независимо от того, кто примет в ней участие, является актом дипломатической агрессии в отношении Российской Федерации, так как на ней будет идти речь о нарушении территориальной целостности нашей страны, — сказал парламентарий.

Он добавил, что участие российской стороны в саммите исключено, поскольку принадлежность Крыма РФ закреплена в новой редакции Конституции.

На «Крымской платформе» будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова в состав Украины. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, участие в саммите примут представители 40 стран и международных организаций.

Ранее сообщалось, что вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов предложил странам Запада вместо участия в саммите «Крымская платформа» наладить сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма». Он подчеркнул, что в отличие от «Крымской платформы» — агрессивной и враждебной и нацеленной на зачистку полуострова от его населения, «Друзья Крыма» преследуют гуманные и правильные цели.