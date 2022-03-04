В Крым начала поступать вода по Северо-Крымскому каналу

Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполнятьcя водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году cоорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуоcтрова. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков, добавив, что работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, передаёт РИА Новости.

Это самотёк воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы. Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке) не открывались, — пояснил он.

По словам Крючкова, подача воды в Крым начнётся после завершения работ по обследованию русла канала.

Вода, которая ранее поступала в Крым из Херсонской области Украины по Северо-Крымскому каналу, была перекрыта в мае 2014 года.

26 февраля глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. По его словам, принимаемые меры по возвращению воды на полуостров продолжаются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.