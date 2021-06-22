В Кремле заявили о неминуемой дискриминации непривитых

Россияне, у которых нет иммунитета к коронавирусу, представляют опасность для окружающих. В связи с этим неминуема их дискриминация. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

По его словам, люди, не сделавшие прививку и не переболевшие COVID-19, не смогут работать во всех сферах, так как это будет опасно для других граждан.

Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, — подчеркнул он.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России тревожная, но темпы вакцинации остаются низкими. Она призвала россиян позаботиться о собственном здоровье и безопасности окружающих. Аналогичным образом высказался замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

За минувшие сутки в России зафиксировано 16 715 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами пандемии стали 546 человек.

Ранее в Италии медицинских работников, не сделавших прививки от COVID-19, начали отстранять от исполнения служебных обязанностей.