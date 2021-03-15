В Кремле заявили, что не знают, где находится Навальный

https://static.news.ru/photo/7018b050-8577-11eb-a1ea-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

На вопрос о местонахождении осуждённого оппозиционера Алексея Навального пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Кремль не располагает такой информацией.

Мы не имеем информации о местонахождении осуждённых в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией. Администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями, — цитирует РИА Новости Пескова.

Журналисты у него уточнили, насколько законна практика, когда ни адвокаты, ни близкие не знают, где находится осуждённый. На это Песков ответил, что «существует определённый порядок отбывания срока и информирования родных и близких осуждённого».

Мне этот порядок неизвестен. Если есть действительно интерес, то, наверное, стоит обратиться во ФСИН за разъяснениями, — указал представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, отдел специального учёта СИЗО-3 «Кольчугино», откуда увезли Навального, отказался рассказывать журналистам, куда его отправили, и посоветовали обращаться в УФСИН во Владимирской области. Однако в ведомстве на официальный запрос ответили, что не имеют права по закону сообщать о прибытии Навального никому кроме родственников оппозиционера.

По сложившейся практике заключённых перед отбытием в колонию помещают в СИЗО на карантин. После этого они отправляются в одну из колоний общего режима, которых во Владимирской области две: псковская ИК № 2 и владимирская ИК № 5.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. Кроме того, Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом «Новичок». Ему заменили условный срок, закончившийся ещё в 2020 году, на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в российской полиции, когда был в ФРГ.