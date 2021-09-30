В Кремле посчитали уровень вакцинации от COVID-19 недостаточным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России недостаточное количество граждан привиты от коронавируса, властям следует активнее вести разъяснительную работу. Нужно объяснять жителям страны, что прививка — единственное, что спасает жизнь. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. При том, что организованная работа создала все условия и обеспечила необходимое количество вакцины для населения страны, — цитирует Пескова агентство.

Представитель Кремля отметил, что была развёрнута вся необходимая инфраструктура для вакцинации граждан. Несмотря на это, некоторые россияне по-прежнему не решились прививаться.

Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь — это прививка, — сказал Песков.

30 сентября в России был побит очередной рекорд по смертности от коронавируса. За сутки инфекция унесла жизни 867 человек. За 24 часа заболели 23 888 граждан, вылечились — 18 826.