В Кремле рассказали о графике Путина на 31 декабря
Александр Чеков
Александр Чеков
13:40, 30 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальных и публичных мероприятий на 31 декабря у президента РФ Владимира Путина не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что рабочий день главы государства не нормирован.
Полурабочий нерабочий день [31 декабря] у президента. Я неоднократно объяснял, что полностью выходного дня [у президента] не может быть по определению, — пояснил Песков.
Он добавил, что в новогодние каникулы президент планирует продолжить проводить рабочие встречи. При этом публичных мероприятий в графике у него нет.
В середине праздников какие-то встречи будут, — резюмировал пресс-секретарь Путина.
Ранее Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом мировых лидеров, в том числе главу Белого дома Джо Байдена, сообщили в Кремле. В своём поздравлении американскому лидеру Путин отметил, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом вызовов.
Также в преддверии новогодних праздников президент направил телеграммы ряду бывших глав иностранных государств, в числе которых экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-президент Франции Николя Саркози и другие.