В Кремле рассказали о графике Путина на 31 декабря

Официальных и публичных мероприятий на 31 декабря у президента РФ Владимира Путина не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что рабочий день главы государства не нормирован.

Полурабочий нерабочий день [31 декабря] у президента. Я неоднократно объяснял, что полностью выходного дня [у президента] не может быть по определению, — пояснил Песков.

Он добавил, что в новогодние каникулы президент планирует продолжить проводить рабочие встречи. При этом публичных мероприятий в графике у него нет.

В середине праздников какие-то встречи будут, — резюмировал пресс-секретарь Путина.

Ранее Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом мировых лидеров, в том числе главу Белого дома Джо Байдена, сообщили в Кремле. В своём поздравлении американскому лидеру Путин отметил, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом вызовов.

Также в преддверии новогодних праздников президент направил телеграммы ряду бывших глав иностранных государств, в числе которых экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-президент Франции Николя Саркози и другие.