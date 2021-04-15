В Кремле рассказали, как Путин переносит вторую прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cee43ea8-9dd0-11eb-a7a8-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со здоровьем российского президента Владимира Путина всё в порядке, лидер переносит прививку вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции нового типа без побочных эффектов. Об этом в четверг, 15 апреля, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первую фазу вакцинации президент прошёл 23 марта. Через три недели Путин сделал второй укол двухфазной вакцины. Об этом он сообщил на президиуме Русского географического общества. Глава государства также выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации.

Как сообщил Песков, после первого укола президент через несколько часов почувствовал дискомфорт в руке. В тот день Путин положил себе на тумбочку градусник.

Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряжённый рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него всё в порядке, равно как и во время введения первого компонента, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Песков добавил, что сейчас у главы государства тоже нет никаких побочных эффектов.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин сообщил, что после второй прививки от коронавируса чувствует себя нормально и побочных эффектов не ощущает, а хороший иммунный ответ у него появился уже после первого этапа вакцинации.