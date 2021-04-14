Путин сообщил о появившемся иммунитете к COVID-19 после первой прививки

https://static.news.ru/photo/430548fc-9d1f-11eb-9374-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после второй прививки от коронавируса чувствует себя нормально и побочных эффектов не ощущает, а хороший иммунный ответ у него появился уже после первого этапа вакцинации.

Как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть. Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь, и не будет, — цитирует РИА Новости Путина.

Сделав вторую прививку от коронавируса, он подчеркнул, что она прошла «без всяких побочных эффектов и явлений». По словам президента, он вообще её не почувствовал и даже «с утра позанимался спортом».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины. Об этом он сообщил на президиуме Русского географического общества. Глава государства также выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации.

Путин сделал прививку первым компонентом вакцины 23 марта. Мероприятие было непубличным, позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уведомил представителей СМИ, что вакцинация прошла успешно.

При этом в Кремле не раскрывают, какой именно вакциной привился президент. Как подчеркнул его пресс-секретарь, об этом знает сам Путин и его врач. Но это, заметил Песков, несущественно, поскольку все три существующие российские вакцины «надёжны, эффективны и безопасны», писал NEWS.ru.