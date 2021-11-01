В Кремле оценили вероятность продления нерабочей недели

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Новые правила медицинского освидетельствования водителей могут вступить в силу с 1 марта 2022 года. Ранее их планировалось ввести в действие с 1 января. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, документ направлен на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления употребления психоактивных веществ для обеспечения безопасности дорожного двжиения. В частности, по данным медицинской статистики, доля...