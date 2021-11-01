В Кремле оценили вероятность продления нерабочей недели
Анна Акимова
Анна Акимова
12:18, 02 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан страны не верить слухам, а полагаться на официальные данные. Так он прокомментировал возможность продления нерабочей недели в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.
Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию, — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что региональные власти имеют право самостоятельно принимать решения о мерах борьбы с распространением COVID-19.
Власти ввели в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Согласно указу Владимира Путина регионы получили право самостоятельно корректировать эти сроки.
Ранее о продлении выходных дней объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В этом регионе добавят ещё одну нерабочую неделю с 8 ноября.