Песков прокомментировал ситуацию с угрозами Сокурову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о письме, которое после встречи с Владимиром Путиным написал кинорежиссёр Александр Сокуров, рассказавший о возможных угрозах. По словам Пескова, в ходе заседания не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений, и ничего, что могло бы подвергнуть опасности жизнь Сокурова, сообщает РИА Новости.

Имела место дискуссия, реакция президента — несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться, — отметил Песков.

В то же время он подчеркнул, что президент будет готов вмешаться в ситуацию в случае реальных угроз режиссёру, а любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа. Пока же информация об угрозах представляет собой скорее преувеличение, нежели что-то реальное, добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что режиссёр Александр Сокуров написал обращение к главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву о поступающих в его адрес угрозах, которые он стал получать после встречи президента Путина с членами СПЧ. Режиссёр добавил, что сожалеет о тех неприятностях, которые он доставил Фадееву в администрации президента. Сокуров добавил, что не владеет дипломатическими навыками, а только является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем».

Александр Сокуров оказался в центре скандала после того, как на встрече Путина с СПЧ предложил «отпустить» все государства, которые не желают находиться в составе России. Из-за этого возник спор. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова кинодеятеля на экстремизм.