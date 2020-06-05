В Кремле ответили Прохорову по поводу национализации «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/16ba9230-a71a-11ea-b3d3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не слышали о возможности национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова.

Нам, честно говоря, совершенно (ничего) не известно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счёт. Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее бывший совладелец «Норникеля» бизнесмен Михаил Прохоров прокомментировал призывы к национализации компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, такие заявления формируют опасный прецедент для бизнеса.

Прохоров также поддержал главу «Норникеля» Владимира Потанина. Он назвал его «опытным профессионалом и грамотным руководителем» и выразил уверенность, что тот найдёт самое правильное решение для урегулирования данной ситуации.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.

5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, писал NEWS.ru.