«Это провокационно»: Песков об угрозе Арестовича захватить Приднестровье Песков назвал угрозу Арестовича о захвате Приднестровья провокационной

Солдаты Вооружённых сил Приднестровья / Фото Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики

Угроза советника офиса украинского президента Алексея Арестовича о захвате Приднестровья является «достаточно провокационной», приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Ранее представитель Кремля отметил, что Москва пристально следит за происходящим в непризнанной республике.

Это достаточно провокационно. Это всё, что я могу сказать, — отметил Песков.

Ранее Арестович заявил, что украинские войска могут взять под контроль Приднестровье, если поступит официальный запрос от Кишинёва. Он подчеркнул, что сил у Киева для этого достаточно.

26 апреля в радиоцентре, расположенном в приднестровском посёлке Маяк, произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Кроме того, у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремели несколько взрывов. На месте происшествия были обнаружены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубусы от противотанковых гранатомётов.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.

Сейчас в Приднестровье действует «красный», повышенный уровень террористической опасности.