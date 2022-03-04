В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину

Президент России получает разные предложения по поводу ведения спецоперации на Украине и лично принимает решения, к каким средствам прибегать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Владимиру Путину с просьбой «отдать приказ» бойцам на взятие украинских городов.

Это не моя компетенция — комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции, — отметил Песков.

Ранее Кадыров попросил Путина «отдать приказ» чeченским бойцам, чтобы те взяли Харьков, Киев и другие украинcкие города, используя все «возможные и невозможные» силы. Он заявил, что больше не может cмотреть на то, как погибают люди. Глава Чечни также заявил, что «бандеровцы» готовились атаковать Россию. По его словам, только благодаря упреждающей спецоперации удалось избежать сотен тысяч жертв.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.