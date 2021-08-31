В Кремле отреагировали на действия «Мужского государства»

Правоохранительные органы должны реагировать, если в действиях движения «Мужское государство» есть нарушения закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты поинтересовались, как в Кремле относятся к деятельности движения «Мужское государство».

Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать, — ответил Песков.

30 августа в рестораны «Тануки» по всей Москве стали приходить полицейские, получившие сообщения о минировании. Директор сети по маркетингу рассказал, что связывает происходящее с угрозами, которые поступали от националиста Владислава Позднякова и сторонников его организации «Мужское государство».

Представители движения, по имеющимся данным, были возмущены рекламой «Тануки» с темнокожим мужчиной. В знак протеста они делали заказы и не оплачивали их, устраивали DDoS-атаки на сайт ресторана, писали в соцсетях владельцу Александру Орлову. «Тануки» пришлось временно отключить оплату заказов наличными, ухудшилась работа сайта.

Позднякова ранее уже штрафовали за возбуждение ненависти. Кроме того, в 2018 году лидер движения получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.

Ранее стало известно, что Поздняков анонсировал новый этап давления на «Тануки».