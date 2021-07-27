В Кремле объяснили, почему не могут справиться с пандемией

Власти не могут справиться с пандемией из-за «не столь высоких» темпов вакцинации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением COVID-19, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что только вакцинирование определённого количества всех граждан страны поможет «обуздать эту заразу».

Ранее стало известно, что чеченские силовики задержали 63-летнего мужчину, который изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации. Мужчина вину признал и передал информацию о клиентах, которые приобрели у него липовые документы. Позже полицейские установили личности всех покупателей и заставили всех привиться.

При отказе от прививки оперативники пригрозили покупателям справок уголовным преследованием, добавляет издание.

По данным на 27 июля в России за сутки зафиксировано 23 032 новых случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 779 человек. Из поликлиник по выздоровлении выписаны 20 116 пациентов. Под наблюдением медиков в настоящее время остаются 1,2 млн человек.