В Кремле объяснили отказ Путина «обезьянничать» с прививкой перед камерами

https://static.news.ru/photo/4e4d2c90-9147-11eb-bc1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Путин не стал устраивать публичную вакцинацию от коронавируса. По его словам, российский лидер не считает нужным демонстрировать это перед камерами. Для него важен сам факт вакцинации, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что говоря о нежелании «обезьянничать», Путин прежде всего хотел показать «своё видение» и выполнить данное ранее обещание вакцинироваться от COVID-19. При этом он отметил, что в Кремле не против инициативы руководителей регионов делать прививки публично.

Президент РФ привился от коронавируса 23 марта. Ему вкололи первый компонент вакцины. При этом в Кремле отказались раскрывать название препарата.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал все три вакцины от коронавируса, разработанные в РФ, одними из лучших в мире.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. При этом «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, на данный момент её использование одобрено уже в 57 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.