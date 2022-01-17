В Кремле не стали комментировать инцидент на охоте с участием генерала МВД

В Кремле не следят за сообщениями СМИ о возможном инциденте на охоте с участием начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова, который произошёл накануне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что если произошла трагедия, то правоохранительные органы разберутся. Его слова передаёт «Интерфакс».

Нет, мы не в курсе, мы за этим не следим, если случилась трагедия, погиб человек, это вопрос правоохранительных органов, это вопрос следствия, — отметил Песков.

Ранее в прессе появились сообщения, что на охоте в Тверской области с участием рукoводителя столичного главка полиции Олега Баранова погиб егерь. Не исключено, что винoвником смерти человека стал генерал.

Когда Пескову напомнили, что в администрации президента следили за историей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося, он заявил, что Кремль не комментировал тот инцидент.

Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области. Он находился за рулём автомобиля с разделанной тушей лося в багажнике. Неподалёку от места был обнаружен карабин с прицелом ночного видения, тренога, патроны, охотничий билет и разрешение на оружие на имя Рашкина. Именно тогда он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Против Рашкина было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Политика лишили депутатской неприкосновенности.