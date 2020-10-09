В Кремле не исключили принятия новых ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/37990806-0a1b-11eb-96f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за роста новых случаев заражения коронавирусом в стране российские власти могут принять «дополнительные решения».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, среди новых ограничений на фоне пандемии в Кремле допустили введение определённых мер контроля на въезде в регионы РФ. При этом речь не идёт о перекрытии границ регионов, отметил он.

По словам Пескова, если количество инфицированных будет и дальше расти, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Какие именно дополнительные решения могут предпринять власти, он не сообщает.

Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — не могу сказать, — заявил Песков.

Ранее в столице вступили в силу новые ограничительные меры по коронавирусу. С 9 октября отменяется льготный проезд для лиц старше 65 лет и школьников, а также для людей с хроническими заболеваниями. Также закрываются кассы музеев, театров и других культурно-досуговых учреждений. Билеты теперь будут продаваться в электронном виде. Ограничения, по предварительным данным, продлятся до 28 октября, писал NEWS.ru.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 12 126 случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. Предыдущий максимум — 11 656 случаев за день — был установлен 11 мая. Всего с начала пандемии в РФ заразились 1 272 238 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 3701. Второе место по количеству зафиксированных случаев занимает Санкт-Петербург — 469 заболевших, третье — Подмосковье: там зарегистрировали 411 пациентов с COVID-19.