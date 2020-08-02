В Краснодарском крае объяснили рекордный всплеск заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/667d1d30-d4c2-11ea-9029-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рекордный рост числа заражений коронавирусом в Краснодарском крае связан с пренебрежительным отношением жителей и гостей региона к элементарным правилам индивидуальной защиты. Об этом заявили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

Там отметили, что местное население и туристы всё чаще теряют бдительность.

После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями, — сказано в сообщении оперштаба.

Ещё одним фактором увеличения выявляемых случаев, отметили там, можно считать то, что в регионе стали проводить больше лабораторных анализов. Это также повлияло на прирост заболевших.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае за сутки официально зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса — это абсолютный максимум за всё время пандемии. В лидерах антирейтинга — Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что рост числа заразившихся коронавирусом зафиксирован в пяти регионах. Она не назвала их, однако в качестве причины указала «ковидный нигилизм» граждан.