В Карелии действует группа живодёров-подростков

https://static.news.ru/photo/259d8f46-a97c-11ea-bf12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о карельских подростках, истязающих кошек, вызвало большой резонанс. Живодёров потребовали наказать даже в США.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на местного жителя, Игоря Галицкого, в посёлке Кварцитный Республики Карелия действует группа подростков, истязающих попавших к ним в руки животных. Отмечается, что садисты действуют уже около года, и в последнее время их жертвами становятся кошки.

Подростки подвергают животных разнообразным издевательствам: на сегодня есть сведения о двух котах из Кварцитного, которые по их вине потеряли одну или две лапы. Как минимум одно животное погибло. Подростки охотятся не только на бездомных, но и на домашних животных.

В Кварцитный приедет председатель Союза журналистов Карелии, чтобы более точно установить факты издевательств над котами и дать им огласку, — цитирует издание Галицкого.

Он добавил, что видео с жертвой садистов — котом, оставшимся без лапы, вызвало резонанс во всём мире. Так, пользователи из США потребовали «найти ублюдков».

Как писал NEWS.ru, приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо. Ранее неравнодушные местные жители создали петицию, в которой потребовали закрыть этот «концлагерь для животных» и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь за массовые убийства собак.