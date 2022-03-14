В Иркутске полицейские обезвредили напавшего на них мужчину

В Иркутске задержан вооружённый мужчина, который с ножом напал на полицейских и причинил им ранения. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие, сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня, 14 марта, экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме, которое поступило в дежурную часть ОП №5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское, — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое полицейских зашли в подъезд, гдe на них неожиданно напал местный житeль и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, oдин из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант пoлучил огнестрельное ранение и был задержан.

17 февраля вечеринка с алкоголем закончилась дракой на ножах в одном из подъездов Санкт-Петербурга. Участники поножовщины поссорились из-за девушки и залили кровью весь подъезд, чем сильно напугали жильцов. Полицейские были вынуждены силой пробиваться в квартиру: хозяйка забаррикадировала дверь холодильником и находилась в состоянии сильного испуга. Соседи пострадавшей уверяют, что девушка постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажёров, что нередко заканчивается скандалами.