В Ингушетии женщина умерла после липосакции в частной клинике

https://static.news.ru/photo/e26f2004-5cd1-11eb-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Процедура липосакции в частной клинике привела к смерти пациентки. Об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии.

После этого пациентке стало плохо и в крайне тяжёлом состоянии её повезли в больницу, но по дороге женщина скончалась, — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

Отмечается, что медицинская процедура была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь. Более того, у клиники не было лицензии на проведение соответствующей операции и отсутствовало добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство.

По факту смерти заведено уголовное дело за незаконное оказание услуг, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Статься предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичка погибла на операционном столе в частной клинике во время липосакции. Пациентке было 35 лет, она хотела удалить лишний жир.