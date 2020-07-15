Женщина умерла в частной клинике во время липосакции в Москве

https://static.news.ru/photo/157a7fba-c705-11ea-91a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка погибла на операционном столе в частной клинике во врем липосакции. Пациентке было 35 лет, она хотела удалить лишний жир.

Никаких противопоказаний к процедуре медики не усмотрели, женщина перед этим сдала все анализы. Операция шла под общим и местным наркозом. Состояние клиентки резко ухудшилось после пяти часов процедуры.

Её пытались привести в себя дефибриллятором, но через 15 минут пациентке вновь стало хуже, сообщает РЕН ТВ. Медики вызвали скорую, а сами оказывали женщине помощь на месте. Однако, пациентка умерла ещё до приезда реаниматологов.

Сейчас в клинике работают представители Следственного комитета. Им предстоит выяснить, соблюдала ли клиника все необходимые требования по предоставлению услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова оценила эффект от ужесточения требований к клиникам пластической хирургии. Новый порядок действует почти два года.