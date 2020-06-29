В России снизилось число осложнений при проведении пластических операций

Главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова оценила эффект от ужесточения требований к клиникам пластической хирургии. Новый порядок действует почти два года.
По словам Мантуровой, после тотальных проверок в июне 2018 года и начала действия повышенных требований к оказанию медпомощи по профилю «пластическая хирурги» у большого количества клиник были отозваны лицензии, что оказало положительное влияние на безопасность медицинской деятельности.
Клиники, которые смогли соответствовать порядку, — это крупные учреждения, содержащие в своём составе большое количество подразделений и специалистов, которые несут полную ответственность за своих пациентов, в этих клиниках более высокий уровень безопасности и оказания медицинской помощи, хорошее оснащение, — пояснила эксперт.
Она отметила, что пациенты стали более защищёнными, а в Минздраве зафиксировали тенденцию снижения скандальных случаев.
Мантурова подчеркнула, что в России также значительно уменьшилось количество осложнений при проведении пластических операций. При этом она уточнила, летальность при любом медицинском вмешательстве, к сожалению, нельзя полностью исключить. Однако показатели удалось улучшить, что отметили и в Росздравнадзоре.
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Как писал NEWS.ru, врачи после самоизоляции ожидают резкое увеличение спроса на операции по удалению жировых отложений. Так, директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник сообщила, что по сравнению с маем и июнем прошлого года количество желающих сделать пластическую операцию выросло на 20–25%.
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