В России снизилось число осложнений при проведении пластических операций

https://static.news.ru/photo/cc8214c2-ba97-11ea-8f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова оценила эффект от ужесточения требований к клиникам пластической хирургии. Новый порядок действует почти два года.

По словам Мантуровой, после тотальных проверок в июне 2018 года и начала действия повышенных требований к оказанию медпомощи по профилю «пластическая хирурги» у большого количества клиник были отозваны лицензии, что оказало положительное влияние на безопасность медицинской деятельности.

Клиники, которые смогли соответствовать порядку, — это крупные учреждения, содержащие в своём составе большое количество подразделений и специалистов, которые несут полную ответственность за своих пациентов, в этих клиниках более высокий уровень безопасности и оказания медицинской помощи, хорошее оснащение, — пояснила эксперт.

Она отметила, что пациенты стали более защищёнными, а в Минздраве зафиксировали тенденцию снижения скандальных случаев.

Мантурова подчеркнула, что в России также значительно уменьшилось количество осложнений при проведении пластических операций. При этом она уточнила, летальность при любом медицинском вмешательстве, к сожалению, нельзя полностью исключить. Однако показатели удалось улучшить, что отметили и в Росздравнадзоре.

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Как писал NEWS.ru, врачи после самоизоляции ожидают резкое увеличение спроса на операции по удалению жировых отложений. Так, директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник сообщила, что по сравнению с маем и июнем прошлого года количество желающих сделать пластическую операцию выросло на 20–25%.