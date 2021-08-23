В Хабаровском крае застрелили тигра-людоеда

Читайте нас в Google Новости

Амурский тигр, ранее съевший человека в Нанайском районе Хабаровского края, был застрелен в ходе очередной попытки нападения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Накануне ночью тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сёл в Нанайском районе Хабаровского края. Мужчина погиб.

В момент проведения оперативно-следственных действий тигр предпринял попытку нападения на людей. В результате применения оружия тигр был отстрелян, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что ситуация находится на контроле регионального управления Росприроднадзора.

Ранее в итальянской провинции Бари во время репетиции в передвижном цирке тигры напали на знаменитого 61-летнего дрессировщика Этторе Вебера. Мужчина был доставлен в госпиталь, где скончался от полученных травм.