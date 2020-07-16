В Хабаровском крае могут вернуть жёсткие ограничения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/f7e27396-c7fd-11ea-9e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровские медики обеспокоены ростом заболеваемости в регионе и рекомендуют властям вернуть ограничения по COVID-19. Соответствующее предложение уже направлено в оперштаб, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

В перспективе мы видим рост заболеваемости и только усиление противоэпидемических мероприятий и, действительно, рассмотрение вопроса на возвращение ограничений, которые действовали в мае-июне. Это ограничение на работу мест массового пребывания, мест отдыха, куда активно стекаются люди, — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что в госпиталях Хабаровска занято почти 90% всех мест. Ежедневно число заражённых в регионе увеличивается на 100 человек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости, несмотря на то что объём тестирований в регионе остался прежним и составляет менее 1,5 тысячи в сутки.

По словам Зайцевой, в условиях постоянного роста числа инфицированных говорить об открытии детских лагерей отдыха в крае преждевременно.

Всего в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано более 5,7 тысячи случаев инфекции. Около 80% заболевших — жители Хабаровска. За две недели прирост заболеваемости увеличился почти в два раза — с 8% в период с 29 июня по 5 июля до 15% с 6 по 12 июля.

Большая часть заразившихся — люди от 30 до 60 лет. Согласно наблюдениям медиков, заболевание стало протекать в более тяжёлых формах. Пока не возобновлена работа ресторанов и остаются под запретом массовые мероприятия. Краевой оперативный штаб продлил ограничения по 26 июля включительно.

После задержания губернатора региона Сергея Фургала на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.