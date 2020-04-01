В Хабаровске охранники парка не пустили спасателей к тонущему пенсионеру

В Хабаровске охранники парка стадиона Ленина препятствовали спасателям для подхода к реке, где тонул пенсионер, сообщает Telegram-канал Мash.
Отмечается, что на реке Амур под лёд провалился пожилой мужчина. Очевидцы вызвали спасателей, но охрана их не пустила, потому что карантин и в парк никому нельзя. Пока выясняли, что к чему, прошло 45 минут, которые старик провёл в ледяной воде.
После того, как наконец удалось его вытащить, пенсионер скончался в машине скорой помощи.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники экстренных служб столицы достали из Москвы-реки в районе Котельнической набережной тело неизвестной женщины. На трупе не было верхней одежды.
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