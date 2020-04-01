В Хабаровске охранники парка не пустили спасателей к тонущему пенсионеру

https://static.news.ru/photo/7e56319a-743b-11ea-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

В Хабаровске охранники парка стадиона Ленина препятствовали спасателям для подхода к реке, где тонул пенсионер, сообщает Telegram-канал Мash.

Отмечается, что на реке Амур под лёд провалился пожилой мужчина. Очевидцы вызвали спасателей, но охрана их не пустила, потому что карантин и в парк никому нельзя. Пока выясняли, что к чему, прошло 45 минут, которые старик провёл в ледяной воде.

После того, как наконец удалось его вытащить, пенсионер скончался в машине скорой помощи.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники экстренных служб столицы достали из Москвы-реки в районе Котельнической набережной тело неизвестной женщины. На трупе не было верхней одежды.