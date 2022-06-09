В Госдуме заверили, что новый закон не вводит налоги на домашних животных Депутат Бурматов: новый законопроект о регистрации домашних животных не вводит налоги на них

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый законопроект о регистрации домашних животных не вводит налогов на них, заверил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Инициатива создана для удобства граждан, чтобы им помочь, объяснил он в разговоре с «Радио 1».

Никаких налогов или сборов на животных никогда не будет, я это ответственно заявляю. На этот счёт нет никаких планов, мы считаем, что это вредная процедура. <...> Это (регистрация. — NEWS.ru) нужно, чтобы, если животное убежит, можно было его найти. Чтобы если кто-то выбрасывает животное или издевается над ним, можно было бы привлечь этого человека к ответственности, — сказал Бурматов.

Также регистрация поможет завести дело в случае, когда собака кого-то покусала. На первом этапе она будет добровольной, только для тех, кому нужна, отметил депутат. Например, для путешествующих с животными или членов кинологических федераций.

До этого Владимир Бурматов предложил ввести добровольный учёт и маркировку домашних животных в качестве первого этапа на пути к обязательной регистрации питомцев. Он уточнил, что российская инфраструктура не готова к регистрации всех домашних животных в стране, но затем процедура маркировки домашних животных станет обязательной.