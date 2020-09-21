В Госдуме выступили с инициативой создания единого реестра нянь

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Няни должны подвергаться обязательному психиатрическому и психотерапевтическому освидетельствованию, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. По её словам, таких работниц также следует проверять на наличие инфекций.

Реестр нянь почему не сделать? Почему нет? Чтоб люди набирали себе нянь из этого реестра. Няни должны быть все проверенные у психиатра, образование специальное должно быть, я считаю, а не просто так взяли няню с улицы и поставили к своим детям, — отметила Вторыгина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий также подчеркнула, что родителям не следует нанимать нянь по объявлениям в газетах. При устройстве на работу няня должна предъявить нанимателям рекомендательные письма.

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